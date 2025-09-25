Ein Leben für den Verein: Karl-Heinz Rummenigge wird 70: Immer nur der FC Bayern

Kaum einer verkörpert die berüchtigte Bayern-DNA so wie Karl-Heinz Rummenigge. Seit Jahrzehnten steht er gemeinsam mit Uli Hoeneß für den FC Bayern und lässt sich selten aus der Ruhe bringen. Am 25. September feiert er seinen 70. Geburtstag.
Es ist ein eingespieltes Duo, das den FC Bayern München seit Jahrzehnten prägt: Uli Hoeneß (73) und Karl-Heinz Rummenigge. Während der eine für sein Temperament bekannt ist, verkörpert der andere die ruhige, pragmatische Seite der bayerischen Vereinsführung. Rummenigge, der am 25. September seinen 70. Geburtstag feiert, war schon als Spieler brav, harmlos und dabei unfassbar erfolgreich.