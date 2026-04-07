Ein Leben abseits der Skier?: Erneutes Comeback? Lindsey Vonn hat nie ihren letzten Lauf bekommen

Lindsey Vonn ist bei den Olympischen Winterspielen schwer gestürzt und musste mehrfach operiert werden. Sie spricht jetzt über ihren "letzten Lauf", den sie nie bekommen habe und über ihre Zukunft mit oder ohne Skier.

Der Olympiatraum von Lindsey Vonn (41) endete bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit einem Sturz, bei dem sie sich einen komplizierten Bruch zugezogen hat. In einem neuen Interview spricht sie jetzt darüber. Außerdem sinniert der Skistar, was die Zukunft wohl bereithält.

Lindsey Vonns langer Weg zurück Lindsey Vonn kennt kaum ein Leben abseits der Skier. Sie hatte zwar im Jahr 2019 ihre Karriere nach mehreren Knieoperationen und unter anderem einem Knöchelbruch zunächst beendet, feierte jedoch Ende 2024 ein Comeback, nachdem ihr eine Teilprothese eingesetzt worden war. Bei den Winterspielen in Italien hatte sie von einer letzten olympischen Abfahrt geträumt. Nur wenige Sekunden nach dem Start im Februar war es jedoch zu einem schweren Sturz der Sportlerin gekommen. Sie war mit dem Arm an einem der Tore hängengeblieben und wurde auf die Piste geschleudert. Später wurde bekannt, dass sie sich dabei einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen hatte. Vonn wurde mehrfach operiert, ihr drohte laut eigener Angaben sogar eine Amputation.

Skistar ist sich nicht sicher

Zum "Entsetzen" ihrer Familie kann sich Vonn ein erneutes Comeback auf den Skiern vorstellen, erzählt sie jetzt in einem Gespräch für "Today". Sie sei isoliert gewesen und habe das Leben fernab der Bretter "nicht wirklich leben können", erklärt Vonn. Sie sei "gewissermaßen darin gefangen, ich hatte nicht meinen olympischen Traum... Ich muss rausgehen, in der Öffentlichkeit sein und das Leben leben. Und ich denke, das wird mir in diesem Moment eine andere Perspektive geben", sagt sie. Vonn könne daher im Moment noch nicht wirklich sagen, "was die Zukunft bringt".

Der Skistar scheint hin- und hergerissen. Vonn könne grundsätzlich alles hinter sich lassen, glaubt sie. "Ich meine, es ist keine Frage, ob ich das kann. Das habe ich bereits. Ich war bereits für sechs Jahre im Ruhestand. Ich weiß, wie es ist, keine Skirennfahrerin mehr zu sein." Auf der anderen Seite führt die 41-Jährige aus: "Es ist nur so, dass ich Skirennen gerne mache. Ich hatte diese Saison so viel Spaß, und ich habe nie meinen letzten Lauf bekommen." Vonn habe sich nicht verabschieden und nicht mit dem Sport abschließen können. Sie wisse, dass sie auch glücklich werden könne, wenn sie keine Rennen mehr fahre. "Das ist keine Frage", bestätigt Vonn erneut. "Aber ich weiß es nicht. Es könnte Spaß machen, noch einen Lauf zu machen. Wir werden sehen."