Ein Leben abseits der Skier?: Erneutes Comeback? Lindsey Vonn hat nie ihren letzten Lauf bekommen

Lindsey Vonn ist bei den Olympischen Winterspielen schwer gestürzt und musste mehrfach operiert werden. Sie spricht jetzt über ihren "letzten Lauf", den sie nie bekommen habe und über ihre Zukunft mit oder ohne Skier.
Der Olympiatraum von Lindsey Vonn (41) endete bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit einem Sturz, bei dem sie sich einen komplizierten Bruch zugezogen hat. In einem neuen Interview spricht sie jetzt darüber. Außerdem sinniert der Skistar, was die Zukunft wohl bereithält.