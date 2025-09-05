Ein Konzert in Deutschland: The Weeknd geht 2026 auf Tour

Die Daten für die "After Hours Til Dawn"-Tour von The Weeknd im kommenden Jahr stehen fest. Nur ein Konzert ist in Deutschland geplant.
Fans von The Weeknd (35) erhalten im kommenden Jahr die Chance, den kanadischen Sänger auch in Deutschland live zu erleben. Allerdings nur für ein Konzert stoppt Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, in Deutschland. Am 30. Juli tritt der 35-Jährige im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main auf. Doch auch andere europäische Konzert-Locations bieten deutschen Fans die Gelegenheit, einen Auftritt von The Weeknd zu besuchen.