Ein Kleid schreibt Geschichte: Vor 25 Jahren: Wie J.Lo und Versace die Google-Suche veränderten

Es war der 23. Februar 2000, als Jennifer Lopez (55) in einem grünen Versace-Kleid über den roten Teppich der Grammy Awards schritt. Was zunächst nur für Raunen bei den Gästen sorgte, sollte das Internet nachhaltig verändern. Das transparente Chiffon-Dress mit tropischem Dschungel-Print und einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel löste eine wahre Bilderflut aus - oder besser gesagt: den Wunsch danach.

Das Internet steckte zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen, kaum jemand kannte die Suchmaschine Google, die erst 1998 online gegangen war. Doch das sollte sich schlagartig ändern, denn der ikonische Modemoment stellte Google plötzlich vor eine immense Herausforderung: Alle wollten Jennifer Lopez sehen. "Es war die beliebteste Suchanfrage, die wir bis zu jenem Tag je gesehen haben", erinnerte sich der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt 2015 auf "Project Syndicate" in einem Essay. "Aber wir hatten keinen Weg gefunden, den Leuten genau das zu geben, was sie wollten: ein Foto von J.Lo in diesem Kleid."

Die Google-Suche stößt an ihre Grenzen

Blaue Links statt Bilder - das war alles, was Google damals bieten konnte. Zum ersten Mal wurde deutlich, dass Text als Suchergebnis nicht ausreichte. "Wir wussten, dass es wichtig war, hatten aber noch niemanden, der das umsetzen konnte", erklärte die ehemalige Leiterin von Google Images, Cathy Edwards, 2019 gegenüber der "GQ".

Die Lösung kam erst eineinhalb Jahre später: Ein frisch graduierter Student namens Huican Zhu entwickelte die völlig neue Funktion der Google-Bildersuche gemeinsam mit Susan Wojcicki, der ehemaligen YouTube-Chefin. "Am Tag nach den Grammys haben wir begonnen, an einer neuen visuellen Suchfunktion zu arbeiten, die Bilder in den Fokus rückt. Insofern spielte Jennifer Lopez eine wichtige Rolle beim Launch eines unserer populärsten Dienste", bestätigte ein Google-Sprecher laut "abc news" in der Sendung "Good Morning America". Google Images ging schließlich am 12. Juli 2001 online.

Spontane Entscheidung von J.Lo

Wie sehr ausgerechnet ihr Auftritt das Internet verändern sollte, konnte Jennifer Lopez damals natürlich nicht ahnen. Die Sängerin und Schauspielerin habe sich 2000 ganz spontan - und gegen den Rat ihrer Stylisten - zwischen mehreren Kleidern für das Versace-Kleid entschieden, verriet sie 2020 in einem YouTube-Video. Interessanterweise war J.Lo nicht einmal die erste, die das Outfit trug - Donatella Versace (69) selbst hatte es bereits präsentiert. Doch erst der Grammy-Auftritt katapultierte das Dress in die Geschichtsbücher.

In dem Clip bezeichnet Lopez das Dschungel-Kleid als ihren "größten Fashion-Moment aller Zeiten". Sie habe erst Jahre später erfahren, dass "eigentlich nur aufgrund dieser Nacht und dieses Kleides Google Images kreiert wurde". Als Reaktion auf das Video ernannte Google sie scherzhaft zur "Chef-Inspirations-Managerin" von Google Images.

Der Zauber des Dschungel-Kleids bleibt ungebrochen

Auch heute sei die Suche nach Bildern von Jennifer Lopez in dem grünen Kleid noch eine beliebte Google-Anfrage, so Edwards weiter. Durch Google Images sei aber auch die Modewelt allgemein für die breite Öffentlichkeit viel zugänglicher geworden. "Zuvor waren Modeschauen nur einem sehr kleinen Kreis von Personen vorbehalten. Die einzige Verbreitung gab es in den Modemagazinen, und diese musste man kaufen", erzählte die Unternehmerin.

2019 ließ Donatella Versace den ikonischen Modemoment bei der Mailänder Fashion Week dann selbst noch einmal aufleben. Auf der Leinwand erschien bei der Show zunächst ein Google-Suchfeld mit dem Befehl "Zeig mir das Versace-Dschungel-Kleid", gefolgt von Bildern des Grammy-Auftritts. Als dann eine Computerstimme "das echte Versace-Dschungel-Kleid" forderte, betrat Jennifer Lopez in einer Neuauflage der legendären Robe den Laufsteg - und löste damit erneut einen Ansturm auf die Google-Bildersuche aus.