Seit Mai 2025 ist Friedrich Merz deutscher Bundeskanzler. Genau ein Jahr nach einem ersten "Was nun, Herr Merz?" im ZDF kehrt er für ein weiteres Gespräch zum "Was nun, ...?"-Format zurück.
Am 6. Mai 2025 wurde Friedrich Merz (70) als neuester deutscher Bundeskanzler vereidigt. Genau ein Jahr später, am 6. Mai 2026, kehrt Merz zum langjährigen ZDF-Format "Was nun, ...?" zurück. Ebenfalls genau ein Jahr zuvor war der Kanzler in einem ersten "Was nun, Herr Merz?" zu sehen gewesen, im letzten Dezember dann in einer zweiten Ausgabe.