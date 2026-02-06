Im Prozess um den Einbruch in ihre Hamburger Wohnung hat Sylvie Meis vor Gericht ausgesagt. Die Moderatorin schilderte eindringlich, wie sehr sie der Diebstahl ihrer über 40 Designer-Taschen im Wert von rund 530.000 Euro traumatisiert hat.
Der Schock sitzt bei Sylvie Meis (47) auch zweieinhalb Jahre nach dem Einbruch in ihre Hamburger Wohnung noch tief. Am Freitag sagte die TV-Moderatorin vor dem Landgericht Hamburg als Zeugin aus - und schilderte dabei Momente, die sie bis heute verfolgen. Im Juli 2023 hatten Einbrecher mehr als 40 Designer-Taschen aus ihrem Zuhause gestohlen, der Wert der Beute: rund 530.000 Euro.