Sein erster Auftritt des Jahres führt den Herzog von Sussex direkt an die Frontlinie. Gemeinsam mit der Organisation "Watch Duty" besuchte Prinz Harry diese Woche Feuerwehrstationen in Santa Barbara.
Prinz Harry (41) hat 2026 mit einem Zeichen für sein soziales Engagement begonnen: Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt des Jahres besuchte der Herzog von Sussex laut "People" Feuerwachen in der Region Santa Barbara, um sich aus erster Hand über die Herausforderungen der Waldbrandbekämpfung in Kalifornien zu informieren. Angesichts immer längerer und intensiverer Feuersaisonen im US-Bundesstaat soll dieses Thema zunehmend in den Mittelpunkt seiner Arbeit rücken.