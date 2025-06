1 Isla Fisher und Sacha Baron Cohen heirateten 2010 - jetzt folgte die Scheidung. Foto: Rick Rycroft/AP Photo/Pool/ddp/Sipa USA

Offiziell geschieden: Isla Fisher und Sacha Baron Cohen haben bekannt gegeben, dass ihre Scheidung rechtskräftig ist. Vor rund einem Jahr hatten sie ihre Trennung öffentlich gemacht.











Ein Jahr nach der Trennung ist es nun offiziell: Sacha Baron Cohen (53) und Isla Fisher (49) sind geschieden. In einem gemeinsamen Statement in ihren jeweiligen Instagram-Storys bestätigten der britische Comedian und die australische Schauspielerin am Freitag, dass die Scheidung nun rechtskräftig ist.