Ein Jahr nach Krebsdiagnose: König Charles III. zeigt sich in London

1 König Charles III. bester Laune am Mittwoch in London. Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire

Genau ein Jahr nach der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose hat König Charles III. einen öffentlichen Termin wahrgenommen. Der Monarch besuchte das Polnische Sozial- und Kulturzentrum in London und zeigte sich dabei gut gelaunt.











König Charles III. (76) demonstriert weiterhin seine Entschlossenheit, trotz seiner Krebserkrankung seinen royalen Pflichten nachzukommen. Am 5. Februar, also exakt ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntgabe seiner Diagnose, besuchte der britische Monarch das Polnische Sozial- und Kulturzentrum (POSK) in London. Bei seiner Ankunft wurde er vom polnischen Botschafter Piotr Wilczek und POSK-Vorsitzenden Marcin Kalinowski herzlich in Empfang genommen.