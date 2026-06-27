Ein Jahr nach ihrer Hochzeit: So mischen Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Hollywood mit

Nicht nur auf ihrer luxuriösen Venedig-Hochzeit vor einem Jahr hofierten sie die Stars aus Hollywood: Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben seither privat und beruflich für viel Wirbel in der Branche gesorgt.

Schon bei ihrer Hochzeit am 27. Juni 2025 in Venedig war klar: Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und seine Ehefrau Lauren Sánchez (56) sonnen sich gerne im Glanz Hollywoods. Unter den mehr als 200 Gästen, die vor einem Jahr über mehrere Tage mit dem Paar in Italien feierten, waren eine Menge große Stars aus der Unterhaltungsbranche. Eingeladen zu der Hochzeit, die angeblich über 40 Millionen Euro gekostet haben soll, waren unter anderem Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian oder Leonardo DiCaprio, Sydney Sweeney und Usher.

Lauren Sánchez, die sich im Mai 2023 mit Bezos nach vier Jahren Beziehung verlobt hatte, kennt sich aus in der Branche. Die ehemalige Journalistin und Kinderbuchautorin mit eigener Produktionsfirma war schon Gastmoderatorin bei der Talkshow "The View" und arbeitete für das Entertainmentmagazin "Extra".

Spielt Lauren Sánchez in Hollywood Amor?

Seit sie mit Jeff Bezos, einem der reichsten Männer der Welt, verheiratet ist, soll Lauren Sánchez schon einiges bewirkt haben bei ihren Hollywood-Freunden, angeblich hilft sie Amor gerne auf die Sprünge. Sie könnte Medienberichten zufolge Brooks Nader (29) und Taron Egerton (36) miteinander bekannt gemacht haben.

Ein Insider berichtete der "Daily Mail": "Heutzutage wenden sich alle an Lauren, sie ist mittlerweile so etwas wie eine Heiratsvermittlerin, denn ihre Freunde und Jeffs Freunde kennen jede Menge heiratswillige Junggesellen, die total cool sind - die werden auf jeden Fall Leute miteinander bekanntmachen."

Holen sie Meghan zurück nach Hollywood?

Und auch beruflich scheint das reiche Power-Paar Karrieren voranzutreiben, angeblich sogar die von Herzogin Meghan (44). Im November sind die Herzogin und ihr Ehemann Prinz Harry (41) auf der Feier zum 70. Geburtstag von Kris Jenner gesichtet worden, die von Jeff Bezos in Los Angeles ausgerichtet wurde. Die Veranstaltung, an der einige der größten Stars der Branche teilnahmen, schürte erneut Spekulationen in den Medien darüber, ob Meghans Verbindung zum Amazon-Gründer über gesellschaftliche Treffen hinausgehen könnte.

Denn kurz zuvor wurde bekannt, dass die Firma Amazon MGM Studios, die zu Bezos' Konzern Amazon gehört, den Film "Close Personal Friends" produziert, mit dem Meghan ihr Schauspiel-Comeback nach achtjähriger Pause gibt. In der romantischen Komödie spielt sie neben Lily Collins, Brie Larson und Jack Quaid mit. Die Rolle dürfte ihr leicht fallen: Die Herzogin verkörpert sich selbst. "Sie scherzte, dass sie sich etwas eingerostet fühle", verriet ein Insider nach dem Dreh gegenüber "People". "Aber es war offensichtlich, dass sie geübt hatte und dass ihre Rückkehr für sie etwas ganz Besonderes war."

Der Kontakt zu dem einflussreichen Jeff Bezos dürfte für die Ehefrau von Prinz Harry immens wichtig und lukrativ sein. Amazon MGM umfasst eine riesige Bibliothek an Filmen. Royal-Biograf Richard Fitzwilliams urteilte gegenüber "Daily Mail": "Sie hat ein klares Interesse daran, die Unterstützung eines Tycoons wie Bezos zu gewinnen, und sie hat hohe Ziele, da er als drittreichster Mann der Welt gilt."

Kritik an Bezos' Einfluss auf die Met Gala

Ein anderes sehr öffentliches Engagement von Jeff Bezos und Lauren Sánchez nach ihrer Hochzeit hat unterdessen für viel Kritik gesorgt. Im Februar wurde bekannt gegeben, dass die beiden als Ehrenvorsitzende der Met Gala im Mai fungieren. Später berichtete "Page Six", dass sie "mindestens" zehn Millionen Dollar ausgegeben hätten, um die Veranstaltung, die für Stars in extravaganten Designer-Outfits bekannt ist, zu sponsern. Kritiker wiesen schnell auf die schiere Ironie dieses Engagements hin, da Amazon an der Spitze der modernen Fast-Fashion-Branche steht.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez dürften auch in Zukunft weiter Einfluss auf Hollywood und seine Stars nehmen. Die nächsten Schlagzeilen sind bereits vorprogrammiert: Denn Jeff Bezos und seine Amazon MGM Studios sind offiziell auf der Suche nach dem nächsten James Bond, nachdem das Studio die kreative Kontrolle des Franchises übernommen hat.