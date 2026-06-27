Ein Jahr nach ihrer Hochzeit: So mischen Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Hollywood mit

Nicht nur auf ihrer luxuriösen Venedig-Hochzeit vor einem Jahr hofierten sie die Stars aus Hollywood: Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben seither privat und beruflich für viel Wirbel in der Branche gesorgt.
Schon bei ihrer Hochzeit am 27. Juni 2025 in Venedig war klar: Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und seine Ehefrau Lauren Sánchez (56) sonnen sich gerne im Glanz Hollywoods. Unter den mehr als 200 Gästen, die vor einem Jahr über mehrere Tage mit dem Paar in Italien feierten, waren eine Menge große Stars aus der Unterhaltungsbranche. Eingeladen zu der Hochzeit, die angeblich über 40 Millionen Euro gekostet haben soll, waren unter anderem Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian oder Leonardo DiCaprio, Sydney Sweeney und Usher.