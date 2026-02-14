Ein Jahr nach ihr: Cash Warren hat nun auch die Scheidung von Jessica Alba eingereicht

In Sachen Scheidung geht es bei Jessica Alba und Cash Warren nun offenbar voran. Das Paar ist bereits seit Ende 2024 getrennt, die Schauspielerin reichte bereits im Februar 2025 die Scheidungsunterlagen ein. Nun hat ihr Ex nachgezogen.
Jessica Albas (44) Ex-Mann Cash Warren (47) hat mehr als ein Jahr nach der Trennung nun ebenfalls die Scheidung eingereicht. Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsakten berichtete, soll das Eheaus einvernehmlich ablaufen. Die Schauspielerin hatte die Scheidung bereits im Februar 2025 eingereicht und das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder beantragt.