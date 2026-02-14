Ein Jahr nach ihr: Cash Warren hat nun auch die Scheidung von Jessica Alba eingereicht

In Sachen Scheidung geht es bei Jessica Alba und Cash Warren nun offenbar voran. Das Paar ist bereits seit Ende 2024 getrennt, die Schauspielerin reichte bereits im Februar 2025 die Scheidungsunterlagen ein. Nun hat ihr Ex nachgezogen.

Jessica Albas (44) Ex-Mann Cash Warren (47) hat mehr als ein Jahr nach der Trennung nun ebenfalls die Scheidung eingereicht. Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsakten berichtete, soll das Eheaus einvernehmlich ablaufen. Die Schauspielerin hatte die Scheidung bereits im Februar 2025 eingereicht und das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder beantragt.

Kein gegenseitiger Unterhalt Die entsprechenden Unterlagen von Cash Warren seien am Freitag, den 13. Februar, beim Gericht eingegangen. Daraus gehe hervor, dass sich das Ex-Paar keinen gegenseitigen Unterhalt zahlen wird und der Filmproduzent die endgültige Genehmigung des Gerichts anstrebe. Die beiden haben drei Kinder, die Töchter Honor Marie (17) und Haven Garner (14) sowie Sohn Hayes (8).

Sie hatten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt, wo sie als Schauspielerin und er als Regieassistent arbeitete. Die Hochzeit erfolgte 2008. Mitte Januar 2025 gab Jessica Alba dann überraschend die Trennung bekannt. In ihren Scheidungsunterlagen gab sie als Trennungsdatum den 27. Dezember 2024 an. Dennoch sollen die beiden ein gutes Verhältnis pflegen.

Jessica Alba würdigte den Vater ihrer Kinder trotz Trennung liebevoll

So widmete Jessica Alba ihrem Ex zum Vatertag im vergangenen Jahr eine liebevolle Widmung in ihrer Instagram-Story. "Unsere Kinder könnten keinen besseren Papa haben - warmherzig, freundlich, präsent und immer auf den richtigen Weg." Sie fügte noch hinzu: "Ich bewundere deine Geduld und die Art, wie du ihnen Raum gibst. Du vermittelst ihnen nach jedem Gespräch ein Gefühl von Sicherheit und Erleichterung. Danke, dass du ihr Fels in der Brandung bist."

Die Schauspielerin und Unternehmerin hat bereits eine neue Liebe gefunden. Seit dem Sommer 2025 wurde sie immer wieder zusammen mit "Top Gun"-Star Danny Ramirez (33) gesichtet. In einem Instagram-Jahresrückblick teilte sie dann gemeinsame Fotos.