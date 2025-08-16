Ein Jahr nach Geburt ihrer Tochter: Model Nina Agdal und Wrestler Logan Paul haben in Italien geheiratet

Einst machte sie als Freundin von Leonardo DiCaprio Schlagzeilen, jetzt ist Nina Agdal die Ehefrau von Wrestler und YouTuber Logan Paul. Das Paar, das bereits eine Tochter hat, schloss am Comer See den Bund fürs Leben, wie der Bruder des Bräutigams via Instagram verriet.
Das dänische Model Nina Agdal (33) und der US-Amerikaner Logan Paul (30), der als Wrestler und Influencer bekannt ist, haben sich in einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Das Paar war seit 2023 verlobt und wurde vor rund einem Jahr Eltern einer Tochter.