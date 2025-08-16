Ein Jahr nach Geburt ihrer Tochter: Model Nina Agdal und Wrestler Logan Paul haben in Italien geheiratet

Einst machte sie als Freundin von Leonardo DiCaprio Schlagzeilen, jetzt ist Nina Agdal die Ehefrau von Wrestler und YouTuber Logan Paul. Das Paar, das bereits eine Tochter hat, schloss am Comer See den Bund fürs Leben, wie der Bruder des Bräutigams via Instagram verriet.

Das dänische Model Nina Agdal (33) und der US-Amerikaner Logan Paul (30), der als Wrestler und Influencer bekannt ist, haben sich in einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Das Paar war seit 2023 verlobt und wurde vor rund einem Jahr Eltern einer Tochter.

"Ich habe ernsthaft geweint"

Der Bruder des Bräutigams, Jake Paul, gab Einblicke von der Feier am 15. August am Comer See in Italien. Er teilte in seinen Instagram-Storys ein Video, welches das Brautpaar bei der Trauung unter freiem Himmel zeigt. Während Logan Paul in einem weißen Jackett, schwarzer Fliege und schwarzer Hose strahlt, trägt Nina Agdal ein weißes Brautkleid mit spitzenverzierter Korsage und einem langen Schleier. Offenbar ging es sehr emotional zu. "Ich habe ernsthaft geweint", bekundete Jake Paul. Geleitet wurde die Zeremonie laut" TMZ" von Mike Majlak - dem Co-Moderator von Logan Pauls Podcasts "Impaulsive".

Das prominente Brautpaar hielt sich wohl schon einige Tage in der Gegend auf. Am Mittwoch wurden sie in Cernobbio beim Paddeln in Kanus und beim Schwimmen gesichtet. Logan Paul teilte außerdem eine Reihe von Fotos und Videos unter dem Motto "Hochzeitswoche". Dabei war das Paar auch beim Üben des Hochzeitstanzes zu sehen.

Ihre Verlobung fand auch am Comer See statt

Der Comer See hat für Agdal, die bis Mai 2017 rund ein Jahr mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (50) liiert war, und Logan Paul eine besondere Bedeutung: Hier, im Hotel Passalacqua, hielt der Wrestler im Juli 2023 um ihre Hand an. "Heute ist der Tag, an dem ich der Liebe meines Lebens einen Heiratsantrag mache", verriet er in einem YouTube-Video. "Vor vierzehn Monaten habe ich mich in den schönsten Menschen verliebt, den ich je gesehen habe, und seitdem habe ich auf diesen Tag gewartet."

Im April 2024 verkündeten sie dann, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Ende September gaben sie schließlich die Geburt ihrer Tochter via Instagram bekannt. "Esmé Agdal Paul hat den Chat betreten", schrieb der Influencer, der 2022 sein WWE-Debüt im Ring gab, zu einem Foto des Paares mit Baby im Arm. Die Kleine war bei der Hochzeit in Italien natürlich auch mit von der Partie.