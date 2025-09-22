Ein Jahr nach erster Tour: Zayn Malik bekommt eigene Las-Vegas-Residency

Zayn Malik hat Las Vegas im Visier. Der Sänger gab bekannt, dass er im Januar 2026 für eine mehrtägige Residency in die Glücksspielmetropole zieht.

Ein neuer Höhepunkt in seiner Karriere: Zayn Malik (32) hat für kommendes Jahr eine Residency in Las Vegas angekündigt. Der ehemalige One-Direction-Star wird im Januar 2026 sieben Shows in der Glücksspielmetropole spielen. Das verkündete der "Pillowtalk"-Sänger am Montagabend auf Instagram. Insgesamt stehen zwischen 20. und 31. Januar sieben Konzerte an im Dolby Live Park MGM an.

Die Residency folgt auf Maliks viertes Studioalbum "Room Under the Stairs", das im Mai 2024 erschien. Das introspektive Werk gilt als das bisher persönlichste des Sängers, der sich darin mit Identität, Familie und seinen Wurzeln auseinandersetzt. Auf der Bühne in Las Vegas soll das Publikum eine Setlist aus allen vier Soloalben erwarten.

Zayn Malik mied die Bühne jahrelang

Jahrelang mied Zayn Malik die großen Bühnen, sprach oft offen über seine Kämpfe mit Angstzuständen. Erst im Mai 2024 feierte er mit einem ausverkauften Konzert im Shepherd's Bush Empire in London sein Live-Comeback - das erste seit seinem Ausstieg bei One Direction im Jahr 2015.

Kurz darauf startete der Brite im November 2024 seine erste Solotournee, die "Stairway to the Sky Tour". Doch die plötzliche Nachricht vom Tod seines Ex-Bandkollegen Liam Payne überschattete die Tour, US-Daten wurden verschoben. Im März 2025 endete die Tour schließlich in Mexiko-Stadt - mit starken Kritiken für Maliks Stimme und seine neue Bühnenpräsenz.

Zayn Malik wurde 2010 als Mitglied der Boygroup One Direction berühmt, er verließ die Band 2015 und unterschrieb anschließend einen eigenen Plattenvertrag. Als Solokünstler hat er mehr als 33 Millionen Tonträger verkauft.

So kommen Fans an Tickets

Die Nachfrage für die neue Konzertreihe wird hoch sein: Der Vorverkauf für Maliks Las-Vegas-Residency startet am Mittwoch (24. September) über eine VIP-Plattform, über die man sich bis zum 23. September anmelden muss. Der allgemeine Verkauf startet am 26. September bei Ticketmaster.