Ein Jahr nach erster Tour: Zayn Malik bekommt eigene Las-Vegas-Residency

Ein neuer Höhepunkt in seiner Karriere: Zayn Malik (32) hat für kommendes Jahr eine Residency in Las Vegas angekündigt. Der ehemalige One-Direction-Star wird im Januar 2026 sieben Shows in der Glücksspielmetropole spielen. Das verkündete der "Pillowtalk"-Sänger am Montagabend auf Instagram. Insgesamt stehen zwischen 20. und 31. Januar sieben Konzerte an im Dolby Live Park MGM an.