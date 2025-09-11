Ein Jahr nach der Rückkehr: Fernsehpreis 2025: Promis ziehen Fazit zu Stefan Raabs Comeback

Vor einem Jahr kehrte Stefan Raab nach langer Auszeit wieder ins TV zurück. Der erwartete Hype blieb bisher aus, jetzt wurde wieder eine neue Show angekündigt. "Ein Comeback ist nicht an einem Tag fertig", betonte Bastian Pastewka am Rande des Deutschen Fernsehpreises.
Beim Deutschen Fernsehpreis wurden am vergangenen Mittwochabend zahlreiche Formate und Fernsehschaffende ausgezeichnet. Der abwesende Stefan Raab (58) ging dabei leer aus. Bereits bei den Nominierungen wurde lediglich sein "Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" bedacht, die Show konnte jedoch am Dienstag bei der "Nacht der Kreativen" keine Trophäe gewinnen.