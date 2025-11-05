Ein Jahr nach der Cannabis-Legalisierung wartet der Elevate Cannabis Club Remstal noch immer auf seine Lizenz. Gründer Émeric Beautier spricht über Bürokratie, Frust und Hoffnung.
Ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabis kämpfen Anbauvereine in Baden-Württemberg mit langwierigen Verfahren und unklaren Zuständigkeiten. Während laut der aktuellen EKOCAN-Studie bundesweit rund 100 000 Cannabis-Straftaten weniger registriert wurden, warten viele Clubs weiter auf ihre Lizenzen. Émeric Beautier vom Elevate Cannabis Club Remstal berichtet, wie schleppend die Umsetzung verläuft – und was sich ändern müsste.