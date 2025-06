An einem ihrer letzten gemeinsamen Tage blickte ihre Mutter aufs Leben zurück und erleuchtete ihre Tochter Michelle Obama mit einer essenziellen Weisheit, die die frühere First Lady nun in einem Podcast teilt.

Dieser Moment hat ihre Sicht auf die Endgültigkeit des Lebens verändert. Michelle Obama (61) verrät, was ihre Mutter ihr auf dem Sterbebett gesagt hat.

Die ehemalige First Lady verriet im NPR-Podcast "Wild Card", dass sie "keine Angst" vor dem Tod habe. Die Ehefrau von Barack Obama (63) erklärte, wie ihre verstorbene Mutter Marian Robinson, die im Mai 2024 im Alter von 86 Jahren verstarb, sie an einem ihrer letzten gemeinsamen Tage daran erinnerte, wie wichtig es ist, "ein gutes Leben zu führen".

"Im letzten Jahr des Lebens meiner Mutter war sie krank. Ihr Körper schaltete aus verschiedenen Gründen einfach ab. Und in ihrer letzten Krankheitsphase war sie mit mir auf Hawaii, in unserem Haus auf Hawaii, was ein Segen war", erinnerte sich Obama. Eines Tages saß das Mutter-Tochter-Duo auf einer Couch und schaute eine von Robinsons Lieblingssendungen, wobei die Mutter der ehemaligen Präsidentengattin eine wertvolle Lektion erteilte: "Sie erkannte, dass sie nicht mehr dieselbe sein würde, die sie einmal war. Sie begann zu begreifen, dass es mit ihr zu Ende geht", sagte Obama. "Sie lehnte sich zu mir rüber und sagte: 'Wow, das ging aber schnell.'"

Michelle Obama fragte, was sie damit meine, darauf antwortete Robinson: "Das Leben. Sie sagte: 'Das ging aber schnell.' Und das hat mir gezeigt, dass man, selbst wenn man sich einredet, dass man bereit ist, wenn man ein gutes Leben führt, nie wirklich bereit ist, es zu beenden." Sie versuche ihr Leben nun so zu leben, als hätte sie dieses Gefühl: "Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit."

"Mein Mann findet das morbide"

Die Mutter von zwei Töchtern möchte ihre restliche Zeit "achtsamer" leben. "Mein Mann findet das morbide, aber mit 61 Jahren habe ich, wenn ich Glück habe, wenn ich wirklich gesegnet bin, noch 25 Sommer", überschlägt sie. "Ich habe das Gefühl, dass die Jahre nur so vergehen, wenn ich nicht darauf achte", fuhr sie fort. "Und am Ende verbringt man ein Jahr damit, was zu tun? Haben Sie alles getan, was Sie tun wollten? Haben Sie Zeit mit den Menschen verbracht, mit denen Sie Zeit verbringen wollten, und haben Sie die Dinge getan, die Sie tun wollten?"