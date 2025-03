"Es ist offensichtlich, dass sie sich näher an 100 Prozent fühlt, als man zu diesem Zeitpunkt gedacht hätte": Nicht nur Royal-Experten freuen sich über Prinzessin Kates Rückkehr in die Öffentlichkeit. Vor einem Jahr hatte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Danach hat sich vieles geändert.

Prinzessin Kate (43) ist zurück - ein Jahr, nachdem sie bekannt gab, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde, scheint sie ihr Leben und ihre Rolle nun neu ausgerichtet zu haben.

Nach einer Bauchoperation im Januar 2024 hatte die Prinzessin am 22. März öffentlich gemacht, dass sie Krebs hat. Die Erkrankung sei bei Untersuchungen nach der Operation festgestellt worden. Kate erklärte damals weiter, dass sie sich auf ärztlichen Rat hin einer vorbeugenden Chemotherapie unterziehe und sich in der Anfangsphase dieser Behandlung befinde.

Sie hielt sich anschießend den größten Teil des Jahres 2024 von der Öffentlichkeit fern, absolvierte nur einige wenige Auftritte. Am 9. September verkündete die 43-Jährige dann, dass ihre Chemotherapie beendet sei. Am 14. Januar dieses Jahres erklärte sie, dass sie in Remission sei.

Besonders tragisch für die britische Königsfamilie war, dass auch bei Kates Schwiegervater, König Charles (76), nach einem medizinischen Eingriff im Januar Krebs diagnostiziert wurde. Seine Behandlung dauert an. Weder bei Kate noch Charles gab der Palast bekannt, um welche Krebsarten es sich handelte.

Kate ist zurück in der Öffentlichkeit

Seit Anfang dieses Jahres kehrt Kate immer mehr zurück zu ihren royalen Aufgaben. Royal-Expertin Sally Bedell Smith (76) erklärte im "People"-Magazin, dass die Prinzessin sehr gut darin sei, "mit den Erwartungen umzugehen, und es ist klug von ihr, sie ein wenig herunterzuspielen, denn wenn sie mehr tut, als die Leute erwarten, hat das eine größere Wirkung". Es sei offensichtlich, "dass sie sich näher an 100 Prozent fühlt, als man zu diesem Zeitpunkt gedacht hätte", fügte Bedell Smith hinzu.

Kate hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere ausgewählte Auftritte gehabt, sowohl allein als auch zusammen mit Ehemann Prinz William (42). Das Paar besuchte letzten Monat Wales oder jubelte am vergangenen Wochenende bei einem Rugbyspiel auf der Tribüne. Am Montag nahm Kate ohne William als Ehren-Regimentskommandeurin an der St. Patrick's Day-Parade der Irish Guards teil. Auch der Besuch eines Kinderhospizes oder Termine ihrer Initiative für frühkindliche Entwicklung gehörten zu ihrem Programm. "Sie macht ihre Ausflüge in die Öffentlichkeit auf eine nie dagewesene Weise bedeutungsvoller", meint die Historikerin Amanda Foreman laut "People".

Das hat Kate nach ihrer Erkrankung geändert

Nicht nur die Auswahl ihrer Auftritte soll Kate nach überstandener Krebserkrankung neu sortiert haben. Im britischen Königshaus gibt es einen weiteren Kurswechsel: Der Kensington-Palast wird laut "The Times" künftig keine Details mehr zu den Outfits der Prinzessin bei öffentlichen Auftritten bekannt geben. Sie wünscht sich offenbar, dass ihre Arbeit mehr Aufmerksamkeit als ihre Garderobe bekommt.

"Es herrscht die absolute Überzeugung, dass es bei der öffentlichen Arbeit nicht darum geht, was die Prinzessin trägt", zitiert die "Times" eine Palastquelle. Kate wolle den Fokus auf die "wirklich wichtigen Themen" sowie die Menschen und Anliegen lenken, für die sie sich einsetze. Die Entscheidung könnte der Zeitung zufolge in direktem Zusammenhang mit Kates Krebserkrankung stehen. Nur bei wichtigen familiären und staatlichen Anlässen sollen weiterhin Details zu bedeutsamen Outfits oder Schmuckstücken der Prinzessin kommuniziert werden.

Fokus liegt auf Kates Gesundheit

Der Druck, eines Tages an der Seite ihres Mannes Königin zu sein, bleibt für Kate bestehen. Dennoch will sie ihrer Gesundheit und ihrer Familie, zu der die drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) gehören, Priorität einräumen. Der Palast lässt ebenfalls weiterhin Vorsicht walten, kündigt ihre Auftritte erst kurz vor dem Termin an und macht deutlich, dass ihre Genesung oberste Priorität hat. Bereits im September betonte Kate in ihrer Videobotschaft, dass der Weg zur vollständigen Heilung und Genesung noch lang sei und sie weiterhin von Tag zu Tag leben müsse. Ihr Fokus liege nun darauf, krebsfrei zu bleiben.

Nach ihrem Auftritt am Commonwealth-Tag am 10. März in einem enganliegenden roten Kleid von Catherine Walker sagte Ailsa Anderson, ehemalige Pressesekretärin von Queen Elizabeth (1926-2022), laut "People" über Kate: "Sie sah so gut aus, wie ich sie noch nie gesehen habe, seit sie ihre royalen Pflichten langsam wieder aufnimmt. Vielleicht hat sie darüber nachgedacht, wo sie letztes Jahr um diese Zeit war, wo sie jetzt ist und welche Reise sie hinter sich hat".