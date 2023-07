1 Anfang Dezember 2021: Christine Helbig wird bald Mutter werden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Max Kovalenko

Impfen, Impfen, Impfen: Vor einem Jahr begann die Kampagne, die den Weg aus der Pandemie bahnen sollte. Christine Helbig war die Erste im Land, die die Spritze gegen Corona bekam. Wie ist es ihr ergangen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Auch wenn sie kaum jemand erkennt, kann man sagen, dass Christine Helbig eine Berühmtheit ist. Sie, die Pflegerin am städtischen Klinikum, ist diejenige, die als Erste im Land offiziell gegen Corona geimpft worden ist. Am 27. Dezember 2020 ist das gewesen. Um 13.19 Uhr kam in der Stuttgarter Liederhalle die Spritze in ihren Arm – und sie damit in Tageszeitungen, ins Fernsehen, ins Internet. Mit Maske versteht sich. „Ich war gefühlt überall“ sagt Christine Helbig, die an diesem Vormittag Anfang Dezember zu Hause ist, und wieder eine Maske trägt. Sie ist schwanger, bis zur Geburt ist es nicht mehr lang.