Ein Jahr Donald Trump Mauerbau, Melania und Fake News

Von Anna Lammers 19. Januar 2018 - 17:27 Uhr

Washington - Donald Trump ist genau ein Jahr Präsident der Vereinigten Staaten. Nach einem beispiellosen Wahlkampf mit schrillen Auftritten und teils rüpelhafter Rhetorik, ist er am 20. Januar 2017 für viele unerwartet in seinem Amt als 45. US-Präsident vereidigt worden.

Trump war sich von Beginn an sicher, dass Amerika auf einen Präsidenten wie ihn nur gewartet hat. Seine Politik beschrieb der 71-Jährige bei seiner Antrittsrede mit den beiden Worten: „America first“ („Amerika zuerst“). Er versprach die Grenze zwischen Mexiko und den USA mit einer gigantischen Mauer abzuschotten und die Mexikaner dafür bezahlen zu lassen. Auch in Sachen Gesundheitsreform wollte Trump einiges ändern. Die von seinem Vorgänger Barack Obama beschlossene Reform „Obamacare“ gefiel ihm so gar nicht.

Noch weniger gefällt dem US-Präsidenten die Berichterstattung einiger Medien. Um seinem Unmut, über falsche Nachrichten Ausdruck zu verleihen, führte er Anfang dieses Jahres seine persönlichen „Fake News Awards“ ein. Den Preis erhielten verschiedene Journalisten von CNN bis Washington Post.

Trump kann nicht ohne Twitter

Eine seiner größten Leidenschaften ist wohl der Kurznachrichtendienst Twitter. Mit seinen oft kuriosen Tweets sorgt Trump regelmäßig für Kopfschütteln. Aber auch abseits der Sozialen Netzwerke macht Trump öfter keine gute Figur – auch nicht in Gegenwart seiner Politiker-Kollegen aus anderen Ländern.

„Hire and Fire“ schien im vergangenen Jahr das Motto des US-Präsidenten gewesen zu sein. Er entließ Pressesprecher, Staatsanwälte, den FBI-Chef oder andere Berater aus dem Weißen Haus. Nur einer ist noch da: Donald Trump.