Ein Jahr Bundesregierung: Merz räumt Defizite in seiner Kommunikation ein

1 Der Kanzler ist mit seiner eigenen Kommunikation nicht zufrieden. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nach dem ersten Regierungsjahr ist die Zufriedenheit mit der Bundesregierung auf einem Tiefpunkt. Woran liegt das? Der Kanzler zeigt sich in einem Interview ungewöhnlich selbstkritisch.











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Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Defizite in seiner Kommunikation über die Regierungspolitik eingeräumt. In einem "Spiegel"-Interview zitierte er den Philosophen Epiktet mit den Worten, dass nicht Taten die Menschen bewegten, sondern die Worte über die Taten. "Ich kann da in der Tat noch besser werden", sagte der Kanzler. Er werde noch mehr erklären und erläutern müssen, als er das bisher getan habe. "Erklären, erklären, erklären. Sie müssen in einer Demokratie die Menschen mitnehmen."