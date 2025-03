Ein Insider weiß mehr: Treten Blake Lively und Ryan Reynolds nicht bei der Met Gala auf?

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) sollen beschlossen haben, der diesjährigen Met Gala am 5. Mai fernzubleiben. Eigentlich gehört das Ehepaar seit Jahren zu den beliebtesten Gästen der Modenacht. Doch in diesem Jahr werden die Schauspieler nicht über den Red Carpet schreiten, wie eine dem Paar nahestehende Quelle behauptet.

"Blake und Ryan werden die Gala dieses Jahr auslassen", so der Informant im Gespräch mit dem US-Medium "TMZ". Das Fehlen der Hollywoodstars hänge aber nicht mit dem aktuellen Drama rund um Lively und ihrem einstigen Co-Star Justin Baldoni (41) zusammen, wie der Insider betont: "Das hat nichts mit ihrem Rechtsstreit mit Justin Baldoni zu tun, denn die Entscheidung, auf die Veranstaltung im Mai zu verzichten, wurde schon lange vor dem Drama getroffen." Zudem nahmen Lively und Reynolds in den vergangenen Jahren hin und wieder nicht an dem Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art teil - ihr Fehlen ist also nichts Ungewöhnliches.

Lesen Sie auch

Lively sorgt mit Rechtsstreit für Schlagzeilen

Zuletzt hatte Blake Lively, die mit ihren glamourösen Outfits eigentlich als inoffizielle Modekönigin der Met Gala gilt, vor allem mit dem Drama rund um ihren Film "Nur noch ein einziges Mal" (2024) für Aufsehen gesorgt. Ende vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin Beschwerde gegen ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni eingereicht. Der Vorwurf: Baldoni soll sie sexuell belästigt und versucht haben, ihren Ruf mit einer Kampagne zu schädigen.

Baldoni selbst bestreitet die Vorwürfe und reichte im Januar eine Gegenklage gegen Lively sowie weitere Beteiligte wegen Verleumdung ein. Er fordert nun eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Seither reißen die Schlagzeilen rund um das "Nur noch ein einziges Mal"-Drama nicht ab. Die eigentliche Gerichtsverhandlung ist jedoch erst für Mai 2026 angesetzt.