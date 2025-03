Ein Insider weiß mehr: Mariah Carey und Anderson .Paak sollen angeblich ein Paar sein

Mariah Carey (56) ist angeblich mit dem R&B-Sänger Anderson .Paak (39) zusammen. Das bestätigt zumindest ein angeblicher Insider im Interview mit dem Klatsch-Magazin "US Weekly": "Mariah und Anderson sind ein Paar." Die Musiker hätten sich im vergangenen Sommer kennengelernt. Wegen ihrer vollen Terminkalender können sich Carey und .Paak jedoch nicht regelmäßig sehen. "Aber das geht schon seit einigen Monaten so", berichtet die Quelle.

Anderson .Paak ist "vernarrt" in die Sängerin

Brandon Paak Anderson, wie der 39-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, sei "ganz vernarrt" in die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin - und auch sie finde ihn "sehr süß", so der Informant. Carey sei "seit Jahren mit niemandem mehr ernsthaft ausgegangen", erklärt zudem ein weiterer Insider gegenüber dem US-Magazin. .Paak sei die erste Person, an der die Sängerin "wirklich interessiert" sei. Ihre letzte öffentliche Beziehung führte Carey mit dem Tänzer Bryan Tanaka (41). Nach sieben gemeinsamen Jahren und zahlreichen Spekulationen bestätigte dieser im Dezember 2023 die Trennung auf Instagram.

Dank ihrer Kinder bauten sie "eine enge Bindung" auf

"Sie haben viel gemeinsam und es läuft wirklich gut", berichtet der Informant zudem und betont, dass sowohl Carey als auch .Paak Kinder im Teenageralter haben und sie demnach "über die Elternschaft und die Kindererziehung in der heutigen Zeit eine enge Bindung zueinander aufgebaut haben".

Mariah Carey ist Mutter der 13-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe, die sie mit ihrem Ex-Partner Nick Cannon (44) hat. Anderson .Paak wiederum hat zwei Söhne: Soul Rasheed und Shine Tariq. Deren Mutter ist Jaylyn Chang. Im Januar vergangenen Jahres berichtete unter anderem "People", dass .Paak nach mehr als 13 Jahren Ehe die Scheidung von ihr eingereicht hat.