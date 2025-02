Ein Insider weiß mehr: Kanye West: Nackt-Outfit seiner Ehefrau ist Kunst

Seit 2013 saß sie in der Jury Überraschung: Heidi Klum hört bei "America's Got Talent" auf

Ausgerechnet in der Jubiläumsstaffel von "America's Got Talent" wird Heidi Klum nicht am Jurypult sitzen. Stattdessen gibt es ein Wiedersehen mit Mel B. Angeblich hat Klum keine Zeit, weil sie zu ihrem "Baby", der Show "Project Runway", zurückkehrt.