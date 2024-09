Ein HULAPALU auf uns!-Tour 2025: Andreas Gabalier startet 2025 neue Tournee

1 Will auch im nächsten Jahr seinen Fans gehörig einheizen: Andreas Gabalier. Foto: imago/Just Pictures / Alexander Raemy

Kurz nach seiner ausverkauften Open-Air-Tournee erfreut Andreas Gabalier seine Fans mit der Ankündigung weiterer Live-Shows im kommenden Jahr.











2024 stand die österreichische Stimmungskanone Andreas Gabalier (39) vor allem auf großen Open-Air-Events für seine zahlreichen Fans auf der Bühne. Kurz vor seinem 40. Geburtstag am 21. November lädt er in diesem Jahr zudem noch am 16. November zu seiner "persönlichen Half-Time-Show" in die Stadthalle Graz, wo er mit musikalischen Weggefährten und Tausenden seiner Anhänger ein ganz besonderes Konzert abliefern will.