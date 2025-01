Ein Hin und Her: Verzögerung in Prinz Harrys Boulevard-Prozess: Doch Einigung möglich?

1 Prinz Harry, hier während der Krönungsfeier von König Charles III. in London, klagt gegen die britische Boulevardpresse. Foto: imago images/i Images

Werden sich Prinz Harry (40) und der Verlag News Group Newspapers (NGN) doch außergerichtlich einig? Diese Frage stellt sich nach einem verzögerten Auftakt zu einem Prozess in London, in dem Harry gegen den Herausgeber der "The Sun" und der eingestellten "News of the World" klagt. In dem Fall geht es um angeblich rechtswidrige Methoden zur Informationsbeschaffung. Es sei unrechtmäßig in Harrys Privatleben eingedrungen worden. NGN streitet die Vorwürfe ab.