Ein Highlight jagt das nächste: Hailey Bieber und Co.: Das waren die Halloween-Looks der Stars

1 Anne Hathaway (li.) ging mit ihren Söhnen im Prinzessin-Leia-Look auf Süßes-oder-Saures-Tour, Irina Shayk war als Lara Croft unterwegs. Foto: IMAGO/Cover-Images / IMAGO/Cover-Images

Jedes Jahr am 31. Oktober blickt die ganze Welt in die USA, wo sich die Stars und Sternchen mit ihren Halloween-Kostümen gegenseitig übertreffen. Hailey Bieber, die Jenner-Girls und Co. haben auch 2024 ihrer Kreativität wieder freien Lauf gelassen.











Klar, Heidi Klum (51) bleibt die "Queen of Halloween" und hat auch dieses Jahr mit ihrem überdimensionalen E.T.-Kostüm nicht enttäuscht. Aber auch abseits ihrer Halloween-Party lassen sich die US-Stars jedes Jahr nicht lumpen, am 31. Oktober mit den kreativsten Looks aufzufahren. In diesem Jahr war erneut das Verkleiden als andere prominente Persönlichkeiten voll im Trend.