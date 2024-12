Ein Herz für Kinder: Diese Gäste treten für den guten Zweck auf

1 Johannes B. Kerner begrüßt über 80 prominente Gäste bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder". Foto: ZDF/Christoph Neumann

Der Dezember steht auch im ZDF ganz im Zeichen der karitativen Sache. Bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" sind in diesem Jahr unter anderem Toni Kroos, Wladimir Klitschko und Roland Kaiser zu Gast.











Johannes B. Kerner (59) präsentiert am Samstagabend, den 7. Dezember, um 20:15 Uhr live im ZDF die TV-Gala "Ein Herz für Kinder". Zu den über 80 Prominenten, die Spenden für Kinder in Not sammeln, gehört in diesem Jahr auch Fußballer Toni Kroos (34). Der Weltmeister von 2014 wird für seine gleichnamige Stiftung für schwerkranke Kinder mit dem Ehrenpreis "Das Goldene Herz" ausgezeichnet.