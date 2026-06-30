Ein Held im wahren Leben: Walton Goggins hat Olivia Wilde bei Filmdreh das Leben gerettet

Beim Dreh zu "Cowboys & Aliens" ist es vor mehr als 15 Jahren beinahe zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Walton Goggins hat seiner Schauspielkollegin Olivia Wilde buchstäblich das Leben gerettet, wie sie erzählt.

Der US-Schauspieler Walton Goggins (54) ist laut Olivia Wilde (42) ein echter Held. Die Schauspielerin und Regisseurin erzählt jetzt im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard", dass ihr Kollege ihr einst bei Dreharbeiten wortwörtlich das Leben gerettet habe.

Goggins, unter anderem bekannt aus Serien wie "The Shield" und "Fallout" sowie aus Filmen wie "Django Unchained", spielte einst an der Seite von Wilde in Jon Favreaus (59) "Cowboys & Aliens". Beim Dreh im Jahr 2010 griff er ein, als eine Herde von Pferden auf die gestürzte Wilde zugaloppierte. "Walt Goggins hat bei dem Film mein Leben gerettet", erzählt die Schauspielerin. "Ich hatte einen sehr schlimmen Pferde-Unfall und er hat mich gerettet."

Es klang "wie Donner", als Olivia Wilde am Boden lag

Sie habe viel Erfahrung mit Pferden, erzählt Wilde. Ihr ganzes Leben lang sei sie geritten, allerdings nach englischer Reitweise und nicht im Western-Stil, so wie das für den Film notwendig war. Mit ihren Co-Stars Daniel Craig (58) und Harrison Ford (83) sei sie damals durch die Wüste galoppiert - mit rund 40 Pferden hinter ihnen. Sie konnte einen großen Graben sehen und dachte sich, dass sie mit ihrem Pferd darüber hinweg springen könnte. Doch dabei wurde Wilde abgeworfen.

Die Schauspielerin fiel auf ihren Rücken und Kopf und blieb hinter dem Rand der Grube liegen, sodass die Herde sie nicht sehen konnte. Außerdem sei viel Staub aufgewirbelt worden. Sie könne sich daran erinnern, dass sie mit einem Ohr am Boden lag und es "wie Donner" geklungen habe. Zu diesem Zeitpunkt habe sie sich gedacht, dass es wenigstens schnell gehen würde.

Goggins habe das Ganze gesehen und in einem Sekundenbruchteil reagiert. Er sei ein großartiger Reiter und habe sich mit seinem Pferd seitwärts vor Wilde gestellt, um seine Kollegin zu schützen. "Und daher schulde ich ihm mein Leben. Es ist verrückt. Er ist ein Held im wahren Leben", erzählt Wilde.