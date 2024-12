Ein halbes Jahr nach der Katastrophe: Lichtblick nach Flut: Einziger Laden in Walheim wiedereröffnet

1 Monika Laukant ist nach der Flut und Monaten im Verkaufsanhänger zurück hinter ihrem Tresen. Foto: /Emanuel Hege/Saskia Loes

Ein halbes Jahr nach dem Hochwasser in der Region kehrt in Walheim (Kreis Ludwigsburg) nur langsam Normalität ein. Bäckereiverkäuferin Monika Laukant hat eine aufreibende Zeit hinter sich – mit Bieneninvasionen, Kaffeemangel und viel Hilfsbereitschaft.











Einen halben Meter stand das Hochwasser am 2. Juni in der brandneuen Filiale der Bäckerei Brotschmiede in Walheim. Der Keller war vollgelaufen, die Elektrik und die Einrichtung zerstört, die Mitarbeiterinnen am Boden. Dennoch sei ihnen nie in den Sinn gekommen, den Laden aufzugeben, sagen Geschäftsführerin Saskia Loes und Verkäuferin Monika Laukant ein halbes Jahr nach der Katastrophe. Allein die Hilfe der Nachbarn und der Feuerwehr hätten keinen anderen Schluss zugelassen: Es braucht einen Neustart für den einzigen Laden der 3500-Einwohner-Gemeinde.