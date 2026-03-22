Ein glamouröser Abend: Fürstin Charlène strahlt beim Rosenball

Beim 70. Rosenball in Monte-Carlo hat die Fürstenfamilie von Monaco unter dem Motto "Galaxy Rose Ball" einen unvergesslichen Abend gefeiert. Fürstin Charlène glänzte im Glamour-Look.
Der 70. Rosenball in Monte-Carlo war kein gewöhnlicher Gala-Abend. Unter dem Motto "Galaxy Rose Ball" verwandelten der französische Designer Christian Louboutin (63) und der Künstler Benoît Miniou den Sporting Monte-Carlo in eine futuristische Kulisse, die den Gästen vermutlich das Gefühl gab, in eine andere Galaxie einzutauchen. Dabei blieb das Wichtigste, was diesen Ball seit jeher ausmacht, unverändert: Glamour im Dienst der Wohltätigkeit.