Ein glamouröser Abend: Fürstin Charlène strahlt beim Rosenball

Der 70. Rosenball in Monte-Carlo war kein gewöhnlicher Gala-Abend. Unter dem Motto "Galaxy Rose Ball" verwandelten der französische Designer Christian Louboutin (63) und der Künstler Benoît Miniou den Sporting Monte-Carlo in eine futuristische Kulisse, die den Gästen vermutlich das Gefühl gab, in eine andere Galaxie einzutauchen. Dabei blieb das Wichtigste, was diesen Ball seit jeher ausmacht, unverändert: Glamour im Dienst der Wohltätigkeit.

Den Auftakt zum Abend machte Prinzessin Caroline von Hannover (69), die den Vorsitz der der Princess Grace Foundation bereits seit 1982 innehat. Unter ihrem Vorsitz versammelte der "Bal de la Rose" erneut Gäste aus aller Welt in Monaco, um Spenden für die von ihrer Mutter Grace Kelly ins Leben gerufene Stiftung zu sammeln.

Fürstin Charlène in Robe von Elie Saab

Einen der modischsten Auftritte des Abends lieferte Fürstin Charlène von Monaco. Die 48-Jährige trug eine schulterfreie, gräulich-silberne Robe mit Cape, der Stoff dicht besetzt mit funkelnden Pailletten. Das Kleid soll laut Berichten vom libanesischen Designer Elie Saab (61) stammen. Tagsüber noch in einem pastellfarbenen Blumenkleid an der Seite von Fürst Albert II. (68) zu sehen, hatte sie sich für den Abend ganz dem futuristischen Motto verschrieben. Auch Caroline widmete sich dem galaktischen Motto. Die 69-Jährige erschien ebenso in einem mit funkelnden Steinchen besetzten, schwarzen Kleid im Ensemble mit einer silbern funkelnden Jacke.

Prinzessin Akiko von Mikasa (44) aus Japan gab in diesem Jahr ihr Rosenball-Debüt. Für den Abend wählte Akiko ein Ensemble aus rosafarbenem Oberteil und floralem Rock - ein zurückhaltender, aber eleganter Kontrast zu dem Glamour-Look der Fürstin. Wie es von offizieller Stelle hieß, war die Prinzessin im Rahmen diplomatischer Feierlichkeiten zwischen den beiden Ländern angereist, um nicht nur am Rosenball teilzunehmen, sondern unter anderem zuvor auch ein Rugby-Turnier im Fürstentum zu besuchen. Über das Jahr hinweg sollen mehrere Veranstaltungen stattfinden, um die diplomatischen Beziehungen zwischen Monaco und Japan zu würdigen.