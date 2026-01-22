Ein tödlicher Unfall verbindet zwei Männer auf tragische Weise: Der eine trägt die Schuld, der andere hat alles vergessen. Jonas Nay und Joachim Król spielen im ARD-Film "Die Frau in Blau" zwei Menschen, deren ungewöhnliche Begegnung beide für immer verändern wird.
Was geschieht, wenn ein Unfallverursacher dem Menschen gegenübertritt, dessen Leben er zerstört hat - und dieser sich an nichts mehr erinnern kann? Der ARD-Film "Die Frau in Blau" erzählt genau diese Geschichte, mit Jonas Nay (35) und Joachim Król (68) in den Hauptrollen. Am Mittwoch, den 21. Januar 2026, zeigt das Erste um 20:15 Uhr das bewegende Drama von Regisseur Rainer Kaufmann (66).