Ein tödlicher Unfall verbindet zwei Männer auf tragische Weise: Der eine trägt die Schuld, der andere hat alles vergessen. Jonas Nay und Joachim Król spielen im ARD-Film "Die Frau in Blau" zwei Menschen, deren ungewöhnliche Begegnung beide für immer verändern wird.

Was geschieht, wenn ein Unfallverursacher dem Menschen gegenübertritt, dessen Leben er zerstört hat - und dieser sich an nichts mehr erinnern kann? Der ARD-Film "Die Frau in Blau" erzählt genau diese Geschichte, mit Jonas Nay (35) und Joachim Król (68) in den Hauptrollen. Am Mittwoch, den 21. Januar 2026, zeigt das Erste um 20:15 Uhr das bewegende Drama von Regisseur Rainer Kaufmann (66).

Der ehemalige Fotograf Denis (Jonas Nay) steht unter Druck. Seinen Führerschein bekommt er nur zurück, wenn er sich mit Alfred (Joachim Król) konfrontiert - jenem Mann, dessen Frau bei einem von Denis verursachten Unfall ums Leben kam. Alfred selbst trug bei dem Zusammenstoß schwere Hirnverletzungen davon. An seine verstorbene Frau und den fatalen Moment kann er sich nicht erinnern.

Ein Gemälde als stummes Gedächtnis

Was Denis zunächst wie ein gnädiger Ausweg erscheint, entwickelt sich zu etwas völlig Unerwartetem. Alfred lebt inzwischen als zufriedenes Mitglied einer Ateliergemeinschaft für Künstler mit geistigen Einschränkungen. Er malt - und eines seiner Bilder zieht Denis magisch an. Das Gemälde zeigt eine Frau in Blau und scheint auf geheimnisvolle Weise von dem Unfall inspiriert zu sein.

"Dieses Bild ist Alfreds Gedächtnis jenseits des Bewusstseins. Liebe, Verlust, Schmerz - alles in einem", beschreibt Regisseur Rainer Kaufmann die Bedeutung dieses Kunstwerks im Interview mit dem Sender. Gedreht wurde in der Hamburger Ateliergemeinschaft der Schlumper, deren Künstlerinnen und Künstler auch im Film auftreten. Kaufmann war es wichtig, dass sie nicht als Illustration dienen, sondern selbstverständlich Teil dieser Welt sind.

Zwischen Eigennutz und echter Verbundenheit

Die Beziehung zwischen Denis und Alfred ist von Beginn an ambivalent. Denis nähert sich dem älteren Mann zunächst aus purem Eigeninteresse - er braucht dessen Vergebung für die Behörden. Doch dann passiert etwas mit ihm. "Denis ist kein Held. Er handelt lange aus egoistischen Motiven", räumt Kaufmann ein. "Aber vielleicht ist das menschlich: Wir handeln selten aus reiner Lauterkeit. Entscheidend ist, ob wir bereit sind, uns verändern zu lassen."

Als ein Käufer ausgerechnet das Bild mit der Frau in Blau erwerben möchte, weigert sich Alfred vehement. Er hält sogar Wache vor der Galerie. Denis wird zu seinem Komplizen bei dem Versuch, das Gemälde zurückzuholen - ein Vorhaben, das die beiden durch einen absurden Hindernisparcours führt.

Tragik und Komik als Geschwister

Trotz des ernsten Themas überrascht der Film mit humorvollen Momenten. "Ich glaube fest daran, dass Tragik und Komik Geschwister sind", erklärt Kaufmann seinen Ansatz. "Alfred hat in seiner Reglosigkeit, in seiner Beharrlichkeit etwas von Buster Keaton. Das ist traurig und komisch zugleich."

Joachim Król verkörpert Alfred mit bemerkenswerter Zurückhaltung. Die Gefahr, eine Behinderung klischeehaft zu spielen, umschifft er souverän. "Er hat reduziert, weggelassen, sich der Figur anvertraut", lobt Kaufmann seinen Hauptdarsteller. "Daraus entsteht eine große Schlichtheit - und gerade dadurch Würde."

Ein Film ohne einfache Auflösung

Wer auf einen dramatischen Höhepunkt wartet - etwa eine plötzliche Erinnerung Alfreds an den Unfall - wird bewusst enttäuscht. "Das hätte alles sehr klar und sehr bequem gemacht", sagt der Regisseur. "Denis kann sich nicht darauf verlassen, dass ihm vergeben wird. Er muss handeln, ohne Garantie. Das erscheint mir näher am Leben."

In weiteren Rollen sind Nairi Hadodo als Luana, Judith Bohle als Betreuerin Martha und Ole Schloßhauer als Galerist Löscher zu sehen. Das Drehbuch stammt von Ruth Toma, produziert wurde der Film von Heike Wiehle-Timm für die Relevant Film im Auftrag des SWR. Kaufmanns Fazit über sein Werk fällt bescheiden aus: "Es ist kein lauter Film, aber einer, der nachhallt."

"Die Frau in Blau" ist auch in der ARD Mediathek verfügbar.