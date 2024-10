Ein geheimer Code: Mit diesen fünf Worten hat Prinzessin Kate ihre Kids im Griff

1 Prinz William und Prinzessin Kate lassen ihre Kinder (v.l.) George, Louis und Charlotte auch mal Kinder sein. Foto: imago/Cover-Images

Prinzessin Kate weiß, wie sie ihre Kinder zur Ordnung rufen kann. Der Royal-Experte Tom Quinn hat einen "geheimen Code" verraten, den die zukünftige Königin nutzt, wenn Prinz George, Prinzessin Charlotte oder Prinz Louis sich nicht benehmen.











Regelmäßig fällt auf, dass sich die Kinder des Prinzen und der Prinzessin von Wales bei royalen Veranstaltungen sehr gut benehmen - ein paar unterhaltsame Grimassen des Jüngsten vielleicht ausgenommen. Doch was macht Prinzessin Kate (42), damit es so gut klappt? Der Royal-Experte Tom Quinn (68) schreibt in seinem neuen Buch "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", dass die zukünftige Königin dafür gar nicht viele Worte braucht.