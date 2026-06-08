Ein ganz besonderer Neuzugang: Kurt Krömer kehrt mit neuer TV-Show zurück

Kurt Krömer kehrt mit einem neuen TV-Format zurück. In "Krömers letzte Stunde" begrüßt der Komiker bei ZDFneo jeweils zwei Gäste zu einer Mischung aus Talk und Spielen.
Comeback für Kurt Krömer (51): Der Komiker bekommt ein neues ZDF-Format. Eine ZDF-Sprecherin bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, dass die Show "Krömers letzte Stunde" in ZDFneo zu sehen sein wird. Oliver Heidemann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show, hatte zuvor im Gespräch mit dem Branchenmagazin "DWDL" erste Details zu dem Projekt verraten. Einen Starttermin gibt es noch nicht, dafür aber erste Hinweise darauf, in welche Richtung die Sendung gehen soll.