Ein ganz besonderer Neuzugang: Kurt Krömer kehrt mit neuer TV-Show zurück

Kurt Krömer kehrt mit einem neuen TV-Format zurück. In "Krömers letzte Stunde" begrüßt der Komiker bei ZDFneo jeweils zwei Gäste zu einer Mischung aus Talk und Spielen.

Comeback für Kurt Krömer (51): Der Komiker bekommt ein neues ZDF-Format. Eine ZDF-Sprecherin bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, dass die Show "Krömers letzte Stunde" in ZDFneo zu sehen sein wird. Oliver Heidemann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show, hatte zuvor im Gespräch mit dem Branchenmagazin "DWDL" erste Details zu dem Projekt verraten. Einen Starttermin gibt es noch nicht, dafür aber erste Hinweise darauf, in welche Richtung die Sendung gehen soll.

Kurt Krömer kehrt mit "großer Lust" ins Fernsehen zurück Bis Ende 2022 hatte Krömer beim rbb das viel beachtete Interviewformat "Chez Krömer". Danach wurde es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, vor den Fernsehkameras eher ruhig um den gebürtigen West-Berliner. Nun kann sich Heidemann nach eigenen Worten "wirklich sehr über einen ganz besonderen Neuzugang" freuen. Er kündigt an: "Kurt Krömer kommt zum ZDF. Er hat wieder große Lust auf Fernsehen."

Vorerst vier Folgen von "Krömers letzte Stunde"

"Geplant sind vier Folgen, in denen er jeweils zwei Gäste zu einer Mischung aus Talk und Spielen begrüßen wird", erläutert Heidemann das Prinzip der neuen Show. Inhaltlich dürfte es dabei typisch Krömer werden: "Krömer macht Krömer-Sachen, alles etwas unberechenbar, lustig sowieso, aber auch mit einer guten Portion Ernsthaftigkeit." Weitere Details wurden bislang nicht genannt. Bekannt ist nur, dass die Sendung wie üblich auch in der ZDFmediathek zum Streamen bereitstehen soll.

"Es ist für mich an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer", hatte Krömer im Dezember 2022 zum Aus von "Chez Krömer" erklärt. In dem Format empfing er prominente Gäste in einem Raum, der einem Verhörzimmer nachempfunden war. In einer Mitteilung des rbb hieß es damals zudem: "Die Beziehung zwischen dem rbb und Kurt Krömer ist auch abseits der vier Verhörwände geklärt - sie sind und bleiben Freunde." Mit dem ZDF hat der Komiker nun offenbar eine neue TV-Heimat gefunden.