Ein fast vergessener Ort voller Geschichte und Geschichten: Grabesstille und eine geheimnisvolle Insel

Frost und Rost haben mit der Zeit die Kreuze von den Grabmälern gesprengt. Foto: Stefanie Schlecht

Auf einem abseitigen Friedhof liegen berühmte Persönlichkeiten begraben. Eine abgesperrte und moosüberwachsene Brücke führt zu einer völlig zugewachsenen Insel. Die Anlage ist Teil eines ehemaligen Parks, in dem einst der Adel Natur und Kultur genoss.











Kinderlachen ertönt von einem Spielplatz in der Nähe, Vögel zwitschern in den von Efeu umwucherten Bäumen, die eigenen Schritte klingen gedämpft auf dem mit nassbraunem Laub bedeckten Boden. Knarzend öffnet sich ein Türchen und offenbart hinter einem kleinen Holzzaun den Blick auf eine Reihe von Gräbern. Zwei bronzene Grabtafeln sind nahezu vollständig von Moos und Blättern verdeckt. Auf den Grabsteinen sind viele Inschriften kaum noch zu entziffern. Wäre da nicht die Infotafel am Eingang des kleinen Friedhofs, wüsste wohl kaum jemand, wer hier in unmittelbarer Nähe zum Dätzinger Schloss begraben liegt.