"Ein Fall für zwei" feiert einen Meilenstein. 2014 flimmerte die Neuauflage der beliebten Krimi-Kultserie erstmals über die Bildschirme. Zum Jubiläum zeigt das ZDF ab dem 6. September vier neue Folgen.

Die Hauptdarsteller sind wieder dabei

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den gewohnten Hauptdarstellern freuen. Antoine Monot, Jr. (49) spielt den Anwalt Benjamin Hornberg, Wanja Mues (50) ist als Privatdetektiv Leo Oswald dabei und Bettina Zimmermann (49) übernimmt erneut die Rolle der Staatsanwältin Claudia Strauss. Diesmal bekommt es das Team mit der ermordeten Schwester eines Rappers, einem Musikstudenten und einer vermissten Ehefrau zu tun. Undercover-Ermittlungen stellen außerdem ihre Freundschaft auf die Probe.

Die vier Jubiläumsfolgen werden am 6. September in der ZDF-Mediathek veröffentlicht. Im linearen Fernsehen startet die erste Episode "Showbiz" ebenfalls am 6. September um 20:15 Uhr, "Entzweit", "Die letzte Lieferung" und "Spurlos verschwunden" laufen an den darauffolgenden Freitagen.

Ein Ende ist noch nicht in Sicht

Auch nach zehn Jahren "Ein Fall für zwei" denkt Antoine Monot, Jr. noch lange nicht ans Aufhören. "Das macht total Spaß, und gerade Wanja und ich sind über die Jahre gute Freunde und Arbeitskollegen geworden. Wir haben in der Serie einen Ton getroffen, mit dem wir sehr zufrieden sind", erklärte er im März in einem Interview mit "Prisma". Bis Mitte Juni liefen bereits die Dreharbeiten zur elften Staffel der Serie.

Monot und Mues beerben in der "Ein Fall für zwei"-Neuauflage unter anderem Claus Theo Gärtner (81) und Paul Frielinghaus (64). Gärtner begann im September 1981 als Polizeiobermeister Josef Matula, der schließlich zum Privatdetektiv wird. Die Rechtsanwälte an seiner Seite wechselten im Lauf der Jahre, darunter gehörten Günter Strack (1929-1999) als Dr. Dieter Renz, Rainer Hunold (74) als Dr. Rainer Franck, Mathias Herrmann als Dr. Johannes Voss und zuletzt Paul Frielinghaus als Dr. Markus Lessing.