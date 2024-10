Ein ewiges Hin und Her: Mimi Fiedler und Sarah Wagner verlassen Promi Big Brother

Bei "Promi Big Brother" geht es Schlag auf Schlag. Kurz vor dem Finale am Montag haben gleich zwei Bewohnerinnen den TV-Container verlassen. Sowohl für die Schauspielerin Mimi Fiedler (49) als auch für Wildcard-Gewinnerin und Influencerin Sarah Wagner (28) war am Samstag die Zeit gekommen, sich zu verabschieden. Damit sind bisher acht Kandidatinnen und Kandidaten aus der aktuellen Staffel ausgeschieden.

"Alle Etappen an Emotionen durchgemacht"

Nach dem Aus spricht Fiedler von einem "ewigen Hin und Her". Sie habe "alle Etappen an Emotionen durchgemacht". Trotzdem sei die Schauspielerin "unendlich dankbar, dass ich das hier mitmachen durfte", wie sie auf dem Instagram-Account der Sendung verrät.

Sie und auch Wagner bedanken sich nach ihren Auszügen zudem bei den Fans. "Ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich für eure ganze Unterstützung bedanken", sagt die Wildcard-Gewinnerin. Leider habe es nicht für das Finale gereicht, aber ihr gehe es "super" und sie sei froh, endlich wieder ihren Freund und ihren Hund zu sehen sowie warm duschen zu können.

Sechs Bewohner haben noch die Chance auf den Sieg

Vor Fiedler und Wagner waren bereits Sänger Daniel Lopes (47), Reality-Sternchen Cecilia Asoro (28), der TikToker Sinan Movez (19), Promi-Reporterin Bea Peters (42) sowie Moderatorin Verena Kerth (43) ausgeschieden. Die Reality-Teilnehmerin Elena Miras (32) musste zudem aus gesundheitlichen Gründen die Show verlassen. "Im Sprechzimmer wurde sie umgehend von einem Notarzt versorgt, es geht ihr gut. Die Fürsorgepflicht von 'Big Brother' lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann", gab der Sender bekannt.

Derzeit haben damit noch sechs Bewohnerinnen und Bewohner die Chance auf den Sieg: der ehemalige Fußballnationalspieler Max Kruse (36), Reality-Star Mike Heiter (32), dessen Freundin Leyla Lahouar (28), "Big Brother"-Urgestein Alida Kurras (47), Reality-Darsteller Matze Höhn (28) und Schauspieler Jochen Horst (63).

Weiter geht es mit der Show am Sonntagabend um 22:40 Uhr in Sat.1 und auf dem Streamingdienst Joyn. Das große Finale läuft am 21. Oktober dann ab 20:15 Uhr zur Primetime. Bei dem Streamingservice gibt es zudem für Userinnen und User mit kostenpflichtigem Joyn Plus+-Account einen 24-Stunden-Livestream aus dem Container.