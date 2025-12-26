Drei Jahre nach der medienwirksamen Trennung von seiner Ehefrau Bianca Heinicke aka BibisBeautyPalace wird Julian Claßen wieder Vater. Der als Julienco bekannte YouTuber erwartet mit seiner Partnerin Palina das erste gemeinsame Kind.

Am ersten Weihnachtsfeiertag überrascht Julian Claßen (32) seine über 6 Millionen Follower: Der Influencer, der als "Julienco" bekannt wurde, wird zum dritten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Freundin Palina (26) verkündet er die Schwangerschaft am Donnerstagabend auf Instagram.

Auf dem Foto hält Palina vor dem Weihnachtsbaum zwei positive Schwangerschaftstests in der Hand, während ihr Partner sich an sie schmiegt. "Wir sind schwanger. Es fühlt sich an, als hätte das Leben uns genau zu Weihnachten ein Wunder geschenkt", schreibt das Paar zu den emotionalen Bildern.

Schwangerschaft trotz Hormonstörung

Was die Baby-News so besonders macht: Palina leidet am PCO-Syndrom, einer hormonellen Störung, die es Frauen deutlich erschweren kann, schwanger zu werden. Erst eine Woche vor der Schwangerschaftsverkündung hatte die Influencerin ihre Diagnose öffentlich gemacht und von den damit verbundenen Ängsten berichtet. Nach der Diagnose sei sie "fix und fertig" gewesen, erklärte sie ihren Followern.

Dass es mit ihrem Kinderwunsch jetzt trotzdem so schnell klappt, bezeichnen beide als "echtes Wunder" und "schönstes Geschenk", das sie sprachlos mache. "Mit dem PCO-Syndrom hatten wir gelernt, vorsichtig zu hoffen und Geduld zu haben", heißt es in ihrem Post. Die Schwangerschaft befindet sich noch in einem frühen Stadium, erst in der ersten oder zweiten Woche, doch das Paar entscheide sich bewusst dafür, seine Community von Anfang an mitzunehmen. Damit wolle man anderen Frauen Hoffnung geben, die ebenfalls mit hormonellen Einschränkungen kämpfen.

Zwei Kinder aus erster Ehe

Für Palina wird es das erste, für Julian Claßen bereits das dritte Kind. Aus seiner 13-jährigen Beziehung mit YouTube-Star Bianca "Bibi" Heinicke (32), vormals bekannt als BibisBeautyPalace, hat er einen Sohn (geboren 2018) und eine Tochter (geboren 2020). Die Ehe der beiden scheiterte im Sommer 2022, begleitet von einem riesigen Medienecho.

Danach war Claßen mit Tanja Makarić liiert, die vor wenigen Tagen ebenfalls Mutter wurde. Die Partnerschaft mit Palina wurde im November 2024 öffentlich, im selben Monat feierte sie bei den Bambi-Awards in München auch schon ihren ersten Pärchenauftritt auf dem roten Teppich. Seitdem teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben.