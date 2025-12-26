Drei Jahre nach der medienwirksamen Trennung von seiner Ehefrau Bianca Heinicke aka BibisBeautyPalace wird Julian Claßen wieder Vater. Der als Julienco bekannte YouTuber erwartet mit seiner Partnerin Palina das erste gemeinsame Kind.
Am ersten Weihnachtsfeiertag überrascht Julian Claßen (32) seine über 6 Millionen Follower: Der Influencer, der als "Julienco" bekannt wurde, wird zum dritten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Freundin Palina (26) verkündet er die Schwangerschaft am Donnerstagabend auf Instagram.