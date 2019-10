Vorfall in Stuttgart-Mitte Randalierer tritt Stadtbahnfahrer ins Gesicht

Ein 39-Jähriger soll am Dienstagabend in Stuttgart-Mitte in Stadtbahnen sowie an Haltestellen Passanten angepöbelt und randaliert haben. Am Olgaeck greift er auch noch einen Stadtbahnfahrer an. Die Polizei sucht Zeugen.