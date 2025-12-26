Was macht mehr Spaß, als sich in den Glamour-Leben von geliebten Serienfiguren zu verlieren, mit ihnen zu leiden und mitzufiebern, während sie sich gegen ihre perfiden Gegner zur Wehr setzen müssen? Diese fünf Serien waren die Guilty-Pleasure-Highlights des Jahres.
Der Kampf gegen die ungeliebten künftigen Schwiegereltern, die neue Partnerin des eigenen Kindes oder die alles kontrollierende Chefin der eigenen Schwester: In den diesen fünf Highlight-Serien wird Zuschauerinnen und Zuschauern einiges geboten. Es gibt Drama, Romantik und Glamour pur.