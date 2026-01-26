Ein Dämon in meinem Kopf: Paris Hilton spricht über extrem schmerzhafte 2000er Jahre

Im Podcast "The Him & Her Show" blickt Paris Hilton auf die dunkelsten Jahre ihres Lebens zurück. Die 2000er, als sie durch Reality-TV zum Weltstar wurde, waren für sie eine Zeit extremen Leidens.
Die 2000er machten Paris Hilton (44) zum Weltstar - doch für sie selbst waren diese Jahre die Hölle. In einer neuen Folge des Podcasts "The Him & Her Show", die am 26. Januar erscheint, spricht die Unternehmerin offen über ihr inneres Leiden während der Zeit ihres größten Ruhms, wie "People" vorab berichtet.