Ein Comeback gegen jede Vernunft: Warum Lindsey Vonn trotz Kreuzbandriss an Olympia glaubt

Kreuzbandriss, Teilprothese, jahrelange Schmerzen: Lindsey Vonn hat ihre Karriere eigentlich längst beendet. Doch vor Olympia 2026 denkt die Ski-Legende nicht ans Aufhören - trotz ihrer aktuellen, schweren Verletzung - sondern an das letzte große Kapitel ihrer außergewöhnlichen Laufbahn.
Die Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo und Mailand rücken immer näher. Im Skisport liegt das Augenmerk dieses Jahr besonders auf Lindsey Vonn (41). Bei der Abfahrt in Crans-Montana hat sie sich vor wenigen Tagen bei einem schweren Sturz einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, doch ihr Olympia-Traum bleibt ungebrochen.