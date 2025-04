Ein Colt für alle Fälle-Star: 68 mit Bonuskapiteln: So feiert Lee Majors seinen 86. Geburtstag

Durch das "Ein Colt für alle Fälle"-Kinoreboot "The Fall Guy" rief sich Lee Majors kürzlich der Öffentlichkeit in Erinnerung. Zu seinem 86. Geburtstag feiert sich der Serienstar mit einem ironisch-selbstbewussten Foto selbst. Das macht der "Sechs Millionen Dollar Mann" heute.

Am 23. April 2025 wurde Lee Majors 86 Jahre alt. Und er zelebrierte seinen Geburtstag angemessen selbstbewusst, wenn auch augenzwinkernd. Auf seiner Instagram-Seite postete der "Ein Colt für alle Fälle"-Star ein Foto von sich - im Stil eines Titelbilds des Time-Magazins. Lee Majors wird darauf als "Person of the Year" gefeiert. Weil er "den Ablauf der Geschichte geändert" habe. Seit 1927 kürt das Nachrichtenmagazin die einflussreichste Person eines Jahres.

"Ein weiteres Jahr um die Sonne herum", schreibt Lee Majors zu dem Bild. "Und obwohl der Kalender 86 anzeigt, sehe ich es eher als 68 mit ein paar Bonuskapiteln", erklärt der Kultschauspieler weiter. Dann wird er ernster. "Ich bin dankbar für das Leben, die Liebe und all die Segnungen", schreibt er. Und er schließt: "Auf ein gutes Leben, ein kluges Leben und ein Altern wie die Legenden".

Frau und "Dallas"-Kollege gratulieren

Seine Frau Faith Majors (50) kommentiert den Post überschwänglich. "Herzlichen Glückwunsch, Sweetheart!! Ich liebe dich! Auf ein weiteres Jahr!", schreibt sie, garniert mit einigen Emojis. Lee Majors ist seit 2002 in vierter Ehe mit Schauspielerin und Model Faith verheiratet. Zuvor hatte er unter anderem mit Farrah Fawcett (1947-2009) den Bund der Ehe geschlossen, die dank "Drei Engel für Charlie" selbst eine Serienikone der 70er- und 80er-Jahre war.

Auch ein Serienkollege meldet sich unter Majors-Geburtstagspost zu Wort. "Ich werde mich immer an die Zeit erinnern, in der ich dich bei 'Dallas' getroffen und mit dir gearbeitet habe", schreibt Steven Weber. Und: "Danke, dass es dich auf diesem Planeten gibt". Die beiden Schauspieler hatten zusammen für "Dallas" gedreht - aber nicht für die Hitserie aus den 80er-Jahren, sondern bei der späten Fortsetzung, die 2012-2014 lief.

In den 1980er Jahren hätte Lee Majors keine Zeit für "Dallas" gehabt. Denn er spielte von 1981 bis 1986 den Stuntman Colt Seavers, der nebenbei als Kopfgeldjäger arbeitete. "Ein Colt für alle Fälle" und der von ihm selbst gesungene Titelsong "The Unknown Stuntman" machten den Darsteller zum Star.

In den USA hatte er diesen Status bereits. Zwischen 1973 und 1978 verkörperte er den "Sechs Millionen Dollar Mann", einen technisch aufgemotzten Testpiloten. In Deutschland kam die Serie erst nach dem "Colt für alle Fälle"-Hype ins Fernsehen, ging aber unter.

Comeback im Kino mit "The Fall Guy"

Jüngere Film- und Serienfans könnten womöglich erstmals 2024 mit Lee Majors in Kontakt gekommen sein. In "The Fall Guy" hatte er einen Cameo-Auftritt an der Seite seiner "Colt"-Kollegin Heather Thomas (67). Der Film mit Ryan Gosling (44) und Emily Blunt (42) ist ein loses Reboot von "Ein Colt für alle Fälle". Obwohl seit der Serie die nächste große Hauptrolle auf sich warten ließ, hatte der TV-Veteran aber auch durchgängig Gastrollen in durchaus bekannten Titeln, etwa bei "Grey's Anatomy" oder "CSI: NY".

Auffällig oft schaute Lee Mayors zuletzt in Neuauflagen von großen Serien vorbei - neben "Dallas" in "Magnum P.I.", dem Update des Tom-Selleck-Vehikels. Oder auch in "Fuller House", der Fortsetzung von "Full House". Eine wiederkehrende Rolle hatte er in "Ash vs. Evil Dead", der TV-Verlängerung der "Tanz der Teufel"-Filme.

Ansonsten tingelt Lee Majors, wie auf seinem Instagram-Account zu sehen ist, von einer Comic Con zur nächsten Fanveranstaltung. Dort kann man sich etwa mit ihm und der "Sieben-Millionen-Dollar-Frau" Lindsay Wagner (75) aus dem "Sechs Millionen Dollar Mann"-Ableger fotografieren lassen. Gegen Bezahlung, versteht sich.