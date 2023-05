1 In der Haupteinkaufsstraße in Ditzingen, der Marktstraße, soll die Attraktivität gesteigert werden. Ob sie bereits hoch ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Foto: Simon Granville

Ditzingen soll einen Citymanager bekommen. Nach dem Willen des Finanzausschusses wird der Gemeinderat 150 000 Euro bewilligen, um eine befristete Stelle zu finanzieren. Was sie bringen soll, darüber haben die Räte hitzig diskutiert.









Ditzingen - Die Läden geschlossen, die Innenstadt leer: In der Pandemie gleichen sich die Bilder aus den Städten und Gemeinden. Nach und nach schnüren die Kommunen Konjunkturpakete, um den Einzelhandel in der Krise zu stützen und nach Corona zu stärken. In Ditzingen wird sich der Gemeinderat in der nächsten Sitzung damit befassen, die Stelle eines Citymanagers zu schaffen.