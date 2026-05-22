Der DFB möchte Deutschlands Volkssport Nummer eins "noch näher an die Menschen" bringen. Der Deutsche Fußball-Bund startet am heutigen 22. Mai einen eigenen Pay-TV-Sender.
Pünktlich zur anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ab dem 11. Juni bringt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein neues Medienangebot an den Start. Am 22. Mai geht erstmals ein eigener linearer Pay-TV-Sender des deutschen Fußballdachverbands auf Sendung. DFB.TV soll nach Angaben des Verbands "die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs bündeln und neu erlebbar machen".