Bei seinem historischen Besuch im Vatikan sorgte König Charles III. für einen heiteren Moment. Nach dem feierlichen Gebet mit Papst Leo XIV. traf der britische Monarch auf römische Schulkinder - und brachte sie mit einem Scherz über seine Italienischkenntnisse zum Lachen.
Er gilt als leidenschaftlicher Großvater und auch einige römische Schulkinder hatten ihren Spaß mit König Charles III. (76) bei einem Moment zwischen Staatsakt und Spontaneität: Nach seinem historischen Treffen mit Papst Leo XIV. (70) im Vatikan zeigte der britische Monarch seine charmante Seite. Vor der Päpstlichen Basilika wartete eine Gruppe Grundschüler der Scuola Primaria San Paolo auf ihn - für ihre Mühe revanchierte er sich mit einem Witz, der die Kinder zum Lachen brachte.