Bei seinem historischen Besuch im Vatikan sorgte König Charles III. für einen heiteren Moment. Nach dem feierlichen Gebet mit Papst Leo XIV. traf der britische Monarch auf römische Schulkinder - und brachte sie mit einem Scherz über seine Italienischkenntnisse zum Lachen.

Er gilt als leidenschaftlicher Großvater und auch einige römische Schulkinder hatten ihren Spaß mit König Charles III. (76) bei einem Moment zwischen Staatsakt und Spontaneität: Nach seinem historischen Treffen mit Papst Leo XIV. (70) im Vatikan zeigte der britische Monarch seine charmante Seite. Vor der Päpstlichen Basilika wartete eine Gruppe Grundschüler der Scuola Primaria San Paolo auf ihn - für ihre Mühe revanchierte er sich mit einem Witz, der die Kinder zum Lachen brachte.

"Eure Majestät, die Schule San Paolo fühlt sich geehrt, Sie begrüßen zu dürfen", riefen die Schüler im Chor auf Englisch. Charles' Antwort kam prompt: "Euer Englisch ist ausgezeichnet, besser als mein Italienisch." Die selbstironische Bemerkung löste Gelächter aus. Wie das US-Magazin "People" weiter berichtet, erkundigte sich der König auch nach dem Schulalltag der Kinder und vermutete mit einem Augenzwinkern, dass sie wohl viele Hausaufgaben bekämen.

Historisches Gebet in der Sixtinischen Kapelle

Der lockere Austausch mit den Kindern bildete einen Kontrast zum feierlichen Anlass des Besuchs. Charles und Königin Camilla (78) waren nach Rom gereist, um gemeinsam mit Papst Leo XIV. zu beten. In der Sixtinischen Kapelle fand ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Es war das erste Mal seit der Reformation im 16. Jahrhundert, dass ein britischer Monarch öffentlich mit einem Papst betete - ein bedeutsamer Moment in den Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der anglikanischen Church of England, deren oberster Repräsentant Charles ist.

Ursprünglich war das Treffen bereits für April angesetzt gewesen - allerdings noch mit Papst Franziskus (1936-2025). Der Pontifex war zu dem Zeitpunkt jedoch gesundheitlich angeschlagen und verstarb am 21. April. Papst Leo wurde im Mai in einem Konklave gewählt und ist der erste amerikanische Papst der Geschichte.

Charles, der Bilderbuch-Opa

Die herzliche Art, mit der Charles auf Kinder zugeht, zeigt sich auch im privaten Umfeld. Seine beiden Söhne, William (43) und Harry (41) machten ihn bis dato zum fünffachen Großvater. "Die Rolle des Großvaters nimmt er mit Leidenschaft wahr [...] Es gibt einen engen Kontakt von Charles zu den drei Kindern von William und Kate. Das Gleiche gilt für die Enkelkinder, die von Camillas Kindern stammen", erzählte Royal-Expertin Julia Melchior im April 2023 in einem Interview mit spot on news über den Monarchen.

Weiter verriet sie: "Charles ist ein sehr belesener Mann und ein Schöngeist. Insofern macht es ihm große Freude, den Kindern vorzulesen. 'Harry Potter' spielt dabei eine große Rolle. Und wie wir von Königin Camilla wissen, liest er daraus gerne vor und macht die Stimmen der einzelnen Charaktere nach. Die Kinder genießen das dann auch sehr", so Melchior damals anlässlich ihres Films "Charles III. - Britanniens neuer König".