1 Klaus Ellinger als Nikolaus. Ohne Kostüm ist er noch von keinem Kind erkannt worden. Foto: privat

Mehr als 30 Jahre war Klaus Ellinger am 6. Dezember im Einsatz und hat Familien besucht. Nun geht er in Rente – was für ein Verlust.









Freiberg/Neckar - Den ersten Termin hat der Nikolaus an diesem Freitag um acht. In der Freiberger Kasteneckschule, das wird stressig. Besuche in elf Klassenzimmern stehen an. Das heißt: kreuz und quer durchs Schulhaus, treppauf, treppab, im warmen Mantel unter dicker Perücke, und immer froh und munter wirken. Vier Stunden wird er bestimmt unterwegs sein. Und es ist kein bisschen übertrieben, zu behaupten, dass der Nikolaus mindestens so aufgeregt ist wie die Grundschüler, die ihn erwarten. Obwohl er das seit mehr als 30 Jahren macht.