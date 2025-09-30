Ein Badener in Friesland: Vom Ländle ans Meer: „Wie man ins Watt hinein ruft, so schallt es heraus“

Martin Rimmler aus Karlsruhe war lange beim Nationalpark Schwarzwald beschäftigt. Jetzt arbeitet er beim Nationalpark Wattenmeer und mahnt, die Natur Natur sein zu lassen.
Ein strahlend schöner Spätsommertag an der nordfriesischen Westküste. Der Himmel satt blau. Der Wind bläst nur leicht aus Südwest. Martin Rimmler hat vor gut einer viertel Stunde Feierabend gemacht und ist von seinem Arbeitsplatz bei der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer in Tönning an die Küste nach Westerhever gefahren.