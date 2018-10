Ein Baby für Herzogin Meghan Papa Thomas Markle bricht sein Schweigen

21. Oktober 2018

Herzogin Meghan ist derzeit mit Prinz Harry in Australien, Neuseeland, Fidschi und Tonga unterwegs Foto: imago/i Images

Während Herzogin Meghan und Prinz Harry ihr Babyglück feiern, hat sich nun auch Thomas Markle erstmals zur Schwangerschaft seiner Tochter geäußert.

Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) befinden sich nach wie vor in Australien und feiern dort ihr Babyglück. Am Montag, 15. Oktober 2018, gab der Kensington Palast offiziell bekannt, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten. Die Freude ist groß, nicht nur bei den werdenden Eltern und allen Royal-Fans, auch die Familien der beiden sind ganz aus dem Häuschen. Der werdende Opa Thomas Markle (74) hat nun auch öffentlich auf die Schwangerschaft seiner Tochter reagiert.

"Liebe, Freude und Glück"

Thomas Markle habe die freudige Nachricht aus dem Radio erfahren, wie er im Interview mit der "Mail on Sunday" erzählt. Er sei gerade im Auto, auf dem Weg über die Grenze gewesen, als die Ankündigung im Radio lief. "Das Erste woran ich dachte, war, wie ich Meghan vor 37 Jahren als Neugeborene in meinen Armen gehalten habe", erinnert sich Markle. "Ich dachte: 'Mein Baby bekommt ein Baby'. Ich war sehr stolz in diesem Moment", erzählt der 74-Jährige weiter.

Die Nachricht habe ihn mit "Liebe, Freude und Glück" erfüllt - für seine "schöne Tochter und meinen Schwiegersohn". "Ein neues Baby ist ein Segen und ich freue mich darauf, eine kleine Meghan oder einen kleinen Harry zu sehen", schwärmt der werdende Opa.

Dass er nicht persönlich über die Baby-News informiert wurde, nehme er gelassen. Bei all den Fehlinformationen und Lügen, die verbreitet werden, sei er nicht verwundert, dass ihm das Paar nicht mehr traue. Die Schwangerschaft habe ihn zudem nicht überrascht. "Meghan liebt Kinder und sie und Harry haben von Anfang an davon gesprochen, dass sie eine Familie wollen. Ich freue mich sehr für beide", sagt Markle weiter. Und er ist sich sicher, seine Tochter "wird eine fantastische Mutter werden".

Ob Thomas Markle und Herzogin Meghan bis zur Geburt des Nachwuchses ihr Kriegsbeil begraben können? Es herrscht bekanntlich seit Monaten Funkstille zwischen den beiden.