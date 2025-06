Ein Auf und Ab: Nach Trennung: Marie Nasemann und Sebastian Tigges setzen Podcast fort

Ein "Wagnis" nennt es Sebastian Tigges (40) selbst: Trotz der Trennung von Ehefrau Marie Nasemann (36) setzen die beiden ihren Podcast "Family Feelings" gemeinsam fort. "Wir wissen auch beide nicht, ob das funktioniert, wir schauen mal", so der Influencer in der ersten Folge nach dem Beziehungs-Aus. Seit 2021 führt er gemeinsam mit der Schauspielerin durch den Eltern-Podcast - zunächst als "Drei ist 'ne Party", dann als "Vier ist 'ne Fete" und seit 2023 bei RTL+ unter dem aktuellen Namen.

Schon bei der Trennungsverkündung im Mai hatten die beiden angedeutet, dass ihr Podcast-Projekt trotzdem weitergehen könnte. Jetzt habe man sich entschlossen, weiterzumachen - dafür waren aber mehrere Anläufe nötig. "Wir wollten eigentlich schon früher wieder vor die Mikrofone, aber es war zu emotional und zu schwierig", erklärt Nasemann. Beide könnten den Podcast aber nicht so richtig loslassen und glauben noch sehr an das Projekt.

Emotionale Achterbahnfahrt nach dem Liebes-Aus

Das wöchentliche Gespräch will das Ex-Paar jetzt nutzen, um über das Leben des anderen informiert zu bleiben. Deswegen berichtet Tigges seiner Noch-Ehefrau auch gleich, dass die letzten Wochen für ihn schwierig waren. "In den letzten Wochen waren es viele Abs, jetzt kommen so kleine Aufs dazwischen. Aber die Situation ist natürlich nach wie vor neu und schwierig - und das wird sie auch erst mal eine Weile bleiben."

Die zweifachen Eltern stehen vor der Herausforderung, eine neue Form des Zusammenlebens mit ihren beiden Kindern zu finden. Aktuell haben sie ein "2-2-5-5"-System etabliert, in dem sie jeweils abwechselnd in ihren neuen getrennten Wohnungen zwei und fünf Tage am Stück mit ihrem Sohn (geb. 2020) und ihrer Tochter (geb. 2021) verbringen. "Das Loslassen fällt mir schwer, wenn ich sie dann hatte", gibt der 40-Jährige zu. Die einstige "GNTM"-Kandidatin kann das nachvollziehen: "Man hat auf einmal das Gefühl, jetzt fehlt mir ein Bein oder so."

Echte Trennung fällt schwer

Sowohl Sebastian Tigges als auch Marie Nasemann erhalten therapeutische Unterstützung bei der Bewältigung ihrer neuen Lebenssituation. "Es ist immer noch die Hauptherausforderung in unserer Trennung, dass wir uns überhaupt richtig trennen", erklärt Nasemann. "In den letzten Monaten war es immer ein Hin-und-Her-Geziehe." Das emotionale Loslassen erweise sich als schwieriger als gedacht - zumal man sich wegen der gemeinsamen Kinder weiterhin sehen muss. Wieder als Familie zu viert aufeinanderzutreffen, funktioniere noch gar nicht.

Das einstige Model und der Anwalt heirateten im Mai 2021 und wurden schnell zu einem der beliebtesten Influencer-Paare Deutschlands. Ihr Familienleben teilten sie offen mit ihren Followerinnen und Followern. Anfang Mai 2025 gaben sie in einem Instagram-Statement dann bekannt: "Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können."