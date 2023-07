1 Seit die Internationale Schutztruppe Afghanistan verlassen hat, ist das Leben dort für viele Menschen noch schwieriger geworden. Foto: dpa/Susann Prautsch

Ludwigsburg - Der Mann, der da an dem Tisch sitzt und weint, ist eine starke Führungspersönlichkeit und ein sehr guter Lehrer. Er kann hervorragend Situationen analysieren, Pläne entwickeln und umsetzen. Ohne seinen Mut und sein Pflichtbewusstsein wäre vieles nicht möglich gewesen. So steht es in den Zeugnissen und Urkunden seiner Vorgesetzten. Doch nun sitzt dieser Mann an diesem Tisch und weint so bitterlich, dass er nicht mehr sprechen kann.